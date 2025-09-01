ЗАРЕЖДАНЕ...
|От днес социолози започват измерването на общественото напрежение, породено от финансови и битови проблеми, престъпност, политика
Индексът се разработва и изчислява със съвместните усилия на Центъра за анализ и кризисни комуникации (ЦАКК) и социологическа агенция Мяра. Партньор и доставчик на данни и анализи за инициативата е Sensika Technologies.
Индексът цели да бъде достоверен диагностичен и прогностичен инструмент, отразяващ степента на обществено напрежение и влиянието, което то оказва пряко върху това как хората реагират на различни събития – финансови и битови проблеми, престъпления и инциденти, политически промени. Предвидимостта на реакциите на хората дава възможност на организациите и институциите да предотвратяват негативни събития или да ги управляват по-добре, обясняват социолозите, цитирани от "Фокус".
"Знаем, че по-високата степен на обществено напрежение е предпоставка кризите да ескалират по-бързо и да имат по-трайни и неблагоприятни последици. Това оказва влияние върху обществото, институциите и бизнеса“ – отбелязаха д-р Александър Христов, председател на ЦАКК и Първан Симеонов, управител на Мяра.
Индексът на обществено напрежение ще отразява влиянието на 21 показателя, всеки от които с различна тежест, подредени в три групи: 1) държавност и среда, където са всички показатели за политическата ситуация и външните катаклизми; 2) благосъстояние, където присъстват индикатори за финансовото и психологическото състояние на хората, заедно с отношение към институциите и 3) публичност, където се включват всички прояви на удовлетворение или недоволство, изразявани под формата на протести или поведение в медиите и в социалните мрежи.
Той ще приема стойности от 0 до 10, като скалата ще бъде следната:
- От 0 до 3,99 – нисък (напълно контролирани рискове);
- От 4 до 5,99 – среден (добре контролирани рискове);
- От 6 до 7,99 – висок (трудно контролирани рискове);
- От 8 до 10 – много висок (почти неуправляема ситуация).
Индексът на обществено напрежение ще бъде изчисляван на тримесечие. Това ще позволи и сравнение с минали периоди и възможности да се установи как се променя то във времето. Първият индекс на обществено напрежение за България се очаква да бъде обявен в началото на октомври и ще изследва третото тримесечие на 2025 г.
Стойността на индекса ще бъде обявявана публично, а заинтересованите организации, институции или компании ще могат да се абонират и за подробен анализ на обществено-политическата ситуация и напрежението сред хората.
