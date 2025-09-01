Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
От днес социолози започват измерването на общественото напрежение, породено от финансови и битови проблеми, престъпност, политика
Автор: Десислава Томева 15:43Коментари (0)79
©
От днес Индекс на обществено напрежение ще измерва и отразява степента на спокойствие или тревожност в цялото ни общество и влиянието му върху всички аспекти от политиката и икономиката.

Индексът се разработва и изчислява със съвместните усилия на Центъра за анализ и кризисни комуникации (ЦАКК) и социологическа агенция Мяра. Партньор и доставчик на данни и анализи за инициативата е Sensika Technologies.

Индексът цели да бъде достоверен диагностичен и прогностичен инструмент, отразяващ степента на обществено напрежение и влиянието, което то оказва пряко върху това как хората реагират на различни събития – финансови и битови проблеми, престъпления и инциденти, политически промени. Предвидимостта на реакциите на хората дава възможност на организациите и институциите да предотвратяват негативни събития или да ги управляват по-добре, обясняват социолозите, цитирани от "Фокус".

"Знаем, че по-високата степен на обществено напрежение е предпоставка кризите да ескалират по-бързо и да имат по-трайни и неблагоприятни последици. Това оказва влияние върху обществото, институциите и бизнеса“ – отбелязаха д-р Александър Христов, председател на ЦАКК и Първан Симеонов, управител на Мяра.

Индексът на обществено напрежение ще отразява влиянието на 21 показателя, всеки от които с различна тежест, подредени в три групи: 1) държавност и среда, където са всички показатели за политическата ситуация и външните катаклизми; 2) благосъстояние, където присъстват индикатори за финансовото и психологическото състояние на хората, заедно с отношение към институциите и 3) публичност, където се включват всички прояви на удовлетворение или недоволство, изразявани под формата на протести или поведение в медиите и в социалните мрежи.

Той ще приема стойности от 0 до 10, като скалата ще бъде следната:

- От 0 до 3,99 – нисък (напълно контролирани рискове);

- От 4 до 5,99 – среден (добре контролирани рискове);

- От 6 до 7,99 – висок (трудно контролирани рискове);

- От 8 до 10 – много висок (почти неуправляема ситуация).

Индексът на обществено напрежение ще бъде изчисляван на тримесечие. Това ще позволи и сравнение с минали периоди и възможности да се установи как се променя то във времето. Първият индекс на обществено напрежение за България се очаква да бъде обявен в началото на октомври и ще изследва третото тримесечие на 2025 г.

Стойността на индекса ще бъде обявявана публично, а заинтересованите организации, институции или компании ще могат да се абонират и за подробен анализ на обществено-политическата ситуация и напрежението сред хората.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
12:25 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Актуални теми
Жестока катастрофа в Монтанско!
Катастрофи в България
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: