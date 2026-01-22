От днес Бургаска област обявява официално грипна епидемия. Това съобщи Здравното министерство преди два дни.Очаква се противоепидемичните мерки да продължат до 30 януари включително.Те включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м. между тях.Ограничение на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.припомня, че грипна епидемия бе обявена и в областите Варна, където тя бе удължена до 26 януари включително, като и в Добрич. Мерките важат до края на тази седмица.