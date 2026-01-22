ЗАРЕЖДАНЕ...
От днес до края на месеца: Бургаска област обявява грипна епидемия
Очаква се противоепидемичните мерки да продължат до 30 януари включително.Те включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м. между тях.
Ограничение на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.
ФОКУС припомня, че грипна епидемия бе обявена и в областите Варна, където тя бе удължена до 26 януари включително, като и в Добрич. Мерките важат до края на тази седмица.
