До 13:00 ч. на 25.12.2025 г. движението в участъка от км 375 до км 376 по път I-1 София - Кулата се осъществява реверсивно. Това съобщаат от АПИ.Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.Шофирайте внимателно!