От днес до Коледа: Промяна в движението София - Кулата
Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Шофирайте внимателно!
