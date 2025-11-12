The Independent. Според авиокомпанията това ще осигури "по-добро изживяване" за малката група пътници, които все още ползват хартия.
Ryanair отбелязва, че 85–90% от клиентите вече използват дигитални бордни карти, а новата политика цели да прехвърли останалите към приложението, като същевременно намали разходите и улесни обслужването. Приложението предлага и известия за изходите, закъсненията и възможностите за покупки по време на полета.
Главният изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри уверява, че пътниците без смартфон или с изтощена батерия няма да имат проблем. "Стига да сте се регистрирали онлайн, ще получите безплатно хартиена бордна карта на летището. Всичко е наред, ако сте регистрирани предварително", казва той.
Промяната не засяга пътниците от Мароко, където правителството все още изисква хартиени бордни карти. Ryanair уверява, че приложението отговаря на стандартите за достъпност и предлага специална помощ на летищата за хора със зрителни увреждания. Въпреки това новата политика може да създаде стрес за някои пътници, особено при проблеми с батерията или интернет връзката.
Ryanair отбелязва, че бордните карти са достъпни офлайн след регистрация, а при технически проблеми компанията разполага с план за реагиране на ИТ инциденти. Преминаването към дигитални бордни карти е част от глобалната тенденция към по-автоматизираното и безхартиено пътуване, като следващата стъпка може да бъде биометрично разпознаване за преминаване през контролни точки и качване на борда.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.