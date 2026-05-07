Изплащането на пенсиите през месец май чрез пощенските станции ще започне на 7 май, четвъртък, и ще завърши на 20 май, сряда.

Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 май. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май, петък.