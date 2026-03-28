От "Възраждане" с призив към останалите партии – да обявят колко ще изхарчат за кампанията
Такава публичност иска политическата организация и от останалите кандидати за новия парламент, като призовава всички други партии и коалиции също да обявят колко ще похарчат в рамките на цялата си кампания.
"Възраждане" е изпълнила регламента за прозрачност, според който партиите и коалициите, които ще се явят на изборите, декларират кой и как плаща за предизборната кампания и откъде идват сумите в полза на кандидатите за парламента, като настоява и всички останали кандидати да декларират сумите за своите кампании и какъв е произходът на средствата за кампанията.
Припомняме, че ЦИК отмени този европейски регламент, въпреки задължителния му характер и пряката му приложимост в страните от Европейския съюз. В очакване на висока избирателна активност е задължително гарантирането не само на честни избори, но и на прозрачността на средствата, с които се организират предизборните кампании.
Това е необходимо с оглед на връщане на доверието на гражданите в изборния процес.
Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1410 на Комисията от 9 юли 2025 г. относно формàта, образеца и техническите спецификации на обозначенията и обявленията за прозрачност на политическите реклами в съответствие с членове 11 и 12 от Регламент (ЕС) 2024/900 на Европейския парламент и на Съвета: - https://vazrazhdane.bg/dokumenti/reglament-za-izpalnenie-2025-1410/
