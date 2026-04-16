Днес ОДМВР Кюстендил разпространи следната информация:

Вчера служители на РУ Кюстендил са предприели специализирани действия за проверка на информация, че 48-годишен кюстендилец се подготвя да склони избиратели да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори за 52 НС, като разполага с голяма сума пари и списъци с имена и ЕГН-та. При проверката от автомобила му са иззети откритите 5450 евро, тетрадка и тефтер с изписани имена и парични суми. 48-годишният мъж и 22-годишната му спътничка са задържани с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Ръководството на ТЕЦ "Бобов дол“ публикува своето становище по случая.

Във връзка с проведената акция на органите на МВР в ТЕЦ "Бобов дол“, ръководството на дружеството намира за необходимо да изясни своята позиция, за да защити името на предприятието и достойнството на стотиците работещи в него:

Фактът, че към съобщението е споменат 48-годишен мъж с 22-годишна придружителка, с намерена в автомобил сума около 5 000 евро, но нямащи нищо общо с централата, обект на друга проверка е достатъчно красноречив за "основателността“ и подвеждащата информация в следствие на проведената акция.

Ръководството на дружеството оказа пълно съдействие на проверяващите органи. При претърсванията на територията на предприятието не са иззети никакви вещи или документи, които да сочат към незаконна дейност. В опит да оправдаят масираното си присъствие, органите на реда иззеха стандартна счетоводна документация, която е публично достъпна и проверявана многократно от десетки регулаторни органи. Представянето на рутинни финансови документи като "следи от изборни престъпления“ е не само некомпетентно, но и граничи с абсурда.

Припомняме, че "ТЕЦ Бобов дол“ АД е най-голямото индустриално предприятие на Област Кюстендил. Благодарение на огромните данъчни и осигурителни вноски, които централата внася в бюджета, функционират почти всички местни институции – включително и структурите на МВР. Недопустимо е държавни органи, издържани от труда на нашите работници, да уронват престижа на работодателя им чрез демонстративни акции с нулев краен резултат.

Категорично се противопоставяме на опитите името на ТЕЦ "Бобов дол“ да бъде замесвано в "отчитане на активност“ по време на избори. Когато институциите преувеличават резултатите от своята работа за сметка на бизнеса, това не е правосъдие, а разпространение на подвеждаща информация.

"ТЕЦ Бобов дол“ АД ще продължи да работи за енергийната сигурност на страната и няма да позволи да бъде превръщан в инструмент за предизборна пропаганда.

Припомняме, че по-рано стана ясно, че полицията е задържала четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол". Версията, която бе разпространена бе "за купуване на гласове при специализирана операция".