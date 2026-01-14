Николай Денков.
По думите на депутата от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова самите депутати от ГЕРБ
са изразили в декларация становището, че този парламент няма повече мандат за никакви структурни реформи.
"Председателят на НС Рая Назарян на председателски съвет изрази становище, че няма политическо мнозинство", допълни Белобрадова в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
"Вкарването на Закона за училищното предучилищно образование в деня, в който се вкарва и Изборния кодекс в Правна комисия, цели две неща. Първо - предизборна пропаганда. И второ - всичко това се прави, за да се открият едни нови политически огнища, вместо да се концентрираме върху единствената задача, а именно осигуряването на честни и почтени избори", категорична бе тя.
