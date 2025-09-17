Новини
От Изпълнителната агенция по лекарствата успокоиха: Аптеките ще разполагат с около 175 000 противогрипни ваксини
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:29
©
Тази година в България ще бъдат внесени около 100 хиляди повече противогрипни ваксини в сравнение с миналия сезон.

"Информацията, която имаме от притежателите на разрешения за употреба, е че количествата, които планират, се базират и на данни, получени от общопрактикуващите лекари и записванията. Програмата е валидна за лица над 65 години и ваксината може да бъде поставена единствено от общопрактикуващ лекар от съответната пациентска листа. Пациент не може да отиде при друг общопрактикуващ лекар и да му бъде поставена ваксината", коментира изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов.

Освен безплатните ваксини по програмата, ще има ръст и при дозите, достъпни в аптечната мрежа срещу рецепта.

"Миналата година доставените дози бяха около 135 хиляди, а тази година увеличението е с около 30% – очакват се 175 хиляди дози. Доставката им започна на малки количества, като се очаква до края на месец септември - началото на октомври да бъдат налични в страната, след което ще бъде стартирано разпределение от търговците на едро към съответните аптеки", каза още Кирилов пред Bulgaria ON AIR.

Ваксини за най-малките

Особено внимание тази година се обръща на педиатричните противогрипни ваксини. Ако миналата година са били доставени едва 7 500 дози, то сега са предвидени 15 000 – двойно повече.

Кирилов напомня, че при деца, които досега не са били имунизирани, се поставят две дози с интервал от един месец.

Ако курсът не е завършен през предходната година, се счита, че детето трябва отново да започне с две дози.

Макар делът на ваксинираното население все още да е нисък спрямо общата популация, при рисковите групи процентът е значително по-висок.

Ваксините срещу COVID-19

По отношение наCOVID-19 ваксините у нас вече има доставки от актуализираните препарати срещу новия вариант на вируса.

Организацията за кампанията продължава, като подробности се очакват от Министерството на здравеопазването в близките седмици.

Миналата година са поставени около 50 хиляди дози.

Специалистите подчертават, че за разлика от грипа, при COVID не се наблюдава сезонност и повишена заболеваемост може да има по всяко време на годината.

