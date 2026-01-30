ЗАРЕЖДАНЕ...
От Електрохолд обясниха защо получихме по-високи сметки за ток
Основен фактор за формирането на сметките за ток е индивидуалната консумация. При домакинствата, ползващи електроенергия за отопление, тя нараства значително през зимните месеци. Върху потреблението влияят още изолацията на жилището, външната температура и други фактори. През януари средната температура в Западна България се понижи до 0 градуса спрямо близо 3.1 градуса за декември. Освен уредите за отопление, други големи консуматори на електричество в домакинството са бойлер, готварска печка, сушилня, фризер, хладилник и миялна машина.
Прилагането на подходящи мерки може да намали разходите за енергия, без да ограничава комфорта на потребителите.
Съвети за по-ефективно използване на електроенергията в домакинствата:
· Не покривайте радиаторите с мебели или завеси. Това ще намали ефективността на отоплението.
· Не изключвайте климатика често – постоянната работа при умерена температура е по-икономична.
· Използвайте таймери на отоплителните уреди, за да поддържате постоянна температура и да избегнете ненужно отопление, когато не сте у дома.
· Подобрете изолацията на дома си – това може значително да намали разходите за отопление и да увеличи комфорта в жилището.
· Подобрете уплътнението на прозорци и врати – премахването на пролуки и замяната на стара дограма с нова, ПВЦ или алуминиева, намалява загубата на топлина.
Повече информация, практични съвети и решения за повишаване на енергийната ефективност може да намерите на: https://electrohold.bg/bg/sales/domakinstva/energijna-efektivnost/.
