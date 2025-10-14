Новини
От Асоциация на собствениците на земеделски земи се обявиха против законодателните промени, правени чрез натиск, протести и заплахи
Автор: Десислава Томева 10:45Коментари (0)137
©
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) е категорично против опитите за намеса в кадровата политика и ръководството на Министерството на земеделието и храните, както и срещу практиките за налагане на законодателни промени чрез натиск, протести и заплахи. Позицията на организацията е във връзка с поисканите оставки на политическото ръководство на ведомството и е изразена в декларация до министър-председателя Росен Желязков, председателя на 51-то Народно събрание Наталия Киселова, председателя на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите Цвета Караянчева и министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

В декларацията асоциацията подчертава, че диалогът с институциите е единственият конструктивен път за решаване на проблемите в сектора земеделие, а опитите за политически натиск подкопават доверието и рушат институционалната стабилност.

Като неправителствена организация с над 18-годишна история и пълноправен член на Европейската организация на собствениците на земеделски земи (ELO – European Landowners’ Organization), организацията възразява срещу опитите на ограничен кръг сдружения в частна полза да влияят върху политиките и посоката на развитие на сектора чрез едностранен натиск върху изпълнителната власт.

"Подобни опити, включително чрез протести и публични заплахи, са правени нееднократно през годините и ние винаги сме ги считали за неприемливи. Всеки опит за постигане на политически цели чрез използването на неправителствения сектор и бизнеса компрометира доверието в сектора и води до катастрофални последици“, заявява Евгений Орашъков, председател на БАСЗЗ.

Според БАСЗЗ този модел на поведение фактически се отъждествява с преследване на политически цели от страна на неправителствени организации, което е в противоречие с чл. 12 от Конституцията на Република България и със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (§2, ал. 1 от ПЗР на ЗЮЛНЦ).

"Не подкрепяме никаква форма на въздействие, която измества институционалния фокус от решаването на реалните проблеми в селското стопанство и руши диалога между заинтересованите страни. Аргументите на силата не могат да заместят аргументите на експертизата“, допълни Евгений Орашъков. Асоциацията обръща внимание, че затрудненията в сектора са резултат от дългогодишни структурни и икономически проблеми, а не от конкретни управленски решения.

Българското земеделие генерира между 10 и 30 пъти по-малко брутна добавена стойност на единица площ в сравнение с други държави членки на ЕС, което налага дългосрочни решения, а не персонални конфликти. В условията на последователни кризи – епидемиологична, икономическа и геополитическа – създаването на институционални сътресения е изключително непродуктивно и може допълнително да задълбочи трудностите в сектора.

"Призоваваме всички организации в сектора да се ръководят от общия интерес и да възстановим нормалния институционален тон, в който различните мнения се срещат около решения, а не около противопоставяния“, се казва в декларацията.

