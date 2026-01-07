ЗАРЕЖДАНЕ...
От "Активни потребители" предупредиха: Ако отидете да смените 100–200 лева и ви дават папка с декларации, това е опит за събиране на информация
© NOVA NEWS
"Не може да няма сигнали и нередности, но те са по-скоро единични, отколкото системни“, заяви Богомил Николов. Той подчерта, че най-сериозният проблем към момента не е свързан с търговската мрежа, а с банковия сектор и административните процедури при обмяната на левове в евро.
Според Николов сериозно притеснение буди отсъствието на банките и на БНБ от Националния координационен център. "Нито БНБ, нито Асоциацията на банките участват, а в същото време виждаме най-много сигнали именно срещу банките – за такси, лимити и изискване на декларации“, посочи той пред NOVA NEWS.
Един от основните проблеми, на които обръща внимание председателят на "Активни потребители“, е изискването на допълнителни документи при обмяна на малки суми. "Ако отидете да смените 100–200 лева, ви дават папка с декларации, което е абсолютно ненужно. Това е опит за събиране на информация от човек, който не е клиент на банката и няма да бъде такъв“, каза Николов. По думите му подобни практики нямат законово основание и демотивират хората да използват банковите клонове.
Икономистът Румен Гълъбинов прогнозира, че още през първите седмици над 40% от левовата наличност в обращение ще бъде изтеглена към БНБ чрез търговските банки. "До края на месеца очаквам около 90% от левовата парична маса вече да е извадена от обращение и заменена с евро“, заяви той.
По отношение на изискванията за произход на средства, Гълъбинов напомни, че законовият праг е значително по-висок. "По Закона за мерките срещу изпирането на пари декларации се изискват при суми над 30 000 лева, тоест около 15 000 евро. В момента обаче се искат документи дори за най-дребните суми, което трябва да бъде коригирано“, подчерта икономистът.
Двамата експерти коментираха и поставянето на лимити за обмяна на пари в банковите клонове. Според тях е необходима по-ясна регулация и указания от страна на БНБ. "Затова беше важно централната банка да участва в Координационния център и да даде тълкувания като регулатор“, отбеляза Гълъбинов.
По отношение на цените на стоките и услугите Богомил Николов посочи, че основният риск от спекула се наблюдава именно в сектора на услугите. "Има сигнали за паркинги, фризьорски салони и сервизи. Например услуга, която е струвала 3 лева, вече се предлага за 2 евро – това е около 25% увеличение“, даде пример той.
В същото време Румен Гълъбинов подчерта, че при основните стоки ситуацията остава стабилна. "Нямаме промяна в цените на горивата, както и в големите търговски вериги. Там цените са почти изцяло същите, просто превърнати в евро“, каза икономистът.
Богомил Николов обърна внимание и на ролята на потребителите в контрола на пазара. "Хората предпочитат да пишат в социалните мрежи или да сигнализират медиите, вместо да подават официални жалби до КЗП. А без активни потребители няма как институциите да реагират ефективно“, подчерта той.
По отношение на преходния период двамата бяха категорични, че той не бива да се удължава. "Двойното обращение не трябва да продължава повече от един месец. То е тежко и скъпо за бизнеса, а и не е в полза на потребителите“, заяви Румен Гълъбинов. По думите му опитът на други държави показва, че още в рамките на две седмици по-голямата част от старата валута изчезва от обращение.
Още по темата
/
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:10
17-годишният Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
09:40
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро без никакви такси до края на месец юни
06.01
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
Ученичка: Приготвих си центове, но се оказа, че вендинг машината работи само с левове и трябваше да разваля парите си
06.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
06.01
Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
06.01
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
06.01
Още от категорията
/
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни
06.01
Министър Караджов към гръцкия си колега: Необходимо е в най-кратки срокове да бъде намерено решение относно блокадите на фермерите
06.01
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
06.01
Габриела Руменова: Рисковете от измами, свързани с еврото, нарастват. Сайтове, на които са обявени цени само в евро са нелегитимни
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.