От АПИ припомнят нещо важно, свързано с ремонтните дейности на АМ "Тракия" и "Хемус"
Автор: Цвети Христова 13:41
Агенция "Пътна инфраструктура“ припомня на шофьорите, че в участъците с ремонт на автомагистралите "Тракия“ и "Хемус“ може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.

В три участъка на АМ "Тракия“ в областите София, Пазарджик и Сливен от миналата седмица се извършват ремонти в платното посока Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата, а в пиковите часове се образува колона от автомобили, която забави предвижването. Вследствие на което е необходимо шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци, и въведената временна организация на движението.

Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.

На участъците се работи интензивно и целта е ремонтните дейности да завършат във възможно най-кратък срок, за да не се затрудняват гражданите. Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

Прогнозният срок за завършване на строителните работи в участъка в Софийска област между 24-и и 33-и км на АМ "Тракия“ е 10 ноември.

В 8-километровия участък между 90-и и 98-и км в област Пазарджик е ограничено движението в платното за Бургас, а трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата. В 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км, превозните средства преминават също двупосочно в платното за София, в което има по една лента в посока Бургас и една към столицата. Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи в областите Пазарджик и Сливен е 30 ноември.

На АМ "Хемус“ се ремонтират 8,3 км в платното за София в участъка от село Яна до входа на столицата. Проектът предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци. Прогнозният срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври. При ремонтните дейности трафикът преминава двупосочно в платното за Варна като има по една лента във всяка посока на движение. При интензивен трафик и по преценка на "Пътна полиция“ е възможно да се ограничава преминаването на превозните средства над 12 т в този участък от автомагистралата като те ще се пренасочват по алтернативен маршрут по път I-1 Яна - Горни Богров - Долни Богров - София.

По преценка на "Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

