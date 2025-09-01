Новини
От 1 януари във фиша за заплата ще пише само сумата в евро, равностойността й в лева няма да фигурира
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:47Коментари (0)32
© Фокус
Фишовете за заплатите на работещите от 1 януари 2026 година няма да съдържат сумите и в лева, и в евро, а само в новата валута. Решението е заложено в Закона за въвеждане на еврото. Темата коментира икономистът доц. Косьо Стойчев. 

По негови думи нито една българска компания с висок рейтинг не би си позволила да злоупотреби с човешките ресурси, като въвежда в заблуждение по отношение на заплатите.

При закръглянето на сумите "всички само печелят", каза икономистът. "Ако се закръгли нагоре, това означава, че се увеличава паричният поток в определена посока", каза още той пред NOVA NEWS.

Превалутирането ще бъде автоматично, по фиксирания курс, без нужда от нови договори.

Журналистът Йордан Бързаков даде повече информация по темата. Той посочи, че сумите ще се закръглят до най-близкия евроцент, както е според Закона за приемане на еврото. Той също не смята, че ще има проблем с това, че няма да има двойно обозначение на заплатата.

Бързаков препоръча на търговците през декември тази година да се свържат с банката, с която оперират, за да се разберат как ще получат достъп до евробанкнотите.

Какво се случва с дълговете и кредитите, поети в левове

Бързаков обясни, че дълъг ще бъде превалутиран автоматично по официалния курс.

– Сроковете за изплащане не се променят. Ако има информация за обратното – да се сигнализира в Комисията за финансов надзор.

– Еврото не влияе на поетата фиксирана лихва.

При плаващите лихви може да има движение през първите месеци, но то ще засяга втория или третия знак след десетичната запетая.

Как ще изплащаме данъците от 1 януари 2026 г.

– Плащането ще се извършва в евробанкноти.

– Правилото за двойно обозначение важи.

– Данъкът за месец декември ще бъде платен в левове.


