Министерският съвет разгледа и прие решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви - лични предпазни средства за нуждите на населението на 56 общини на територията на Република България.Личните предпазни средства ще бъдат използвани в делегираните от държавата дейности, функциониращи на териториите на общините - домове за стари хора, заведения за пълнолетни и непълнолетни лица с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост и психични разстройства, приюти, преходни жилища, дневни центрове, домашен социален патронаж, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и др.