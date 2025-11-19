ЗАРЕЖДАНЕ...
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
© Фокус
Личните предпазни средства ще бъдат използвани в делегираните от държавата дейности, функциониращи на териториите на общините - домове за стари хора, заведения за пълнолетни и непълнолетни лица с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост и психични разстройства, приюти, преходни жилища, дневни центрове, домашен социален патронаж, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и др.
Още по темата
/
България задълбочава партньорството си с "Моторола Солюшънс" в отбраната, вътрешната сигурност, енергетиката и здравеопазването
16:28
Приеха доклада, в който се казва, че България изостава от страните-членки на ЕС по отношение на здравето на гражданите
16:05
Министър Тахов: Обмисляме държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
11.11
Министър Иванов: Издадено е разрешение за строеж за обходния път на Кресна, работата ще започне през този месец
11.11
Още от категорията
/
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
17:21
Алианс за защита от насилие, основано на пола: Убийствата на жени да бъдат вписани в закона като утежняващо вината обстоятелство
17:02
С въвеждането на еврото променят таксите по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
17:01
Рая Назарян: Защитата на демокрацията днес трябва да бъде базирана не само на ценности, но и на технологичен капацитет
16:25
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
15:32
Одобриха транш от близо 92 млн. лева за изплащане на обезщетения в общинските образователни институции
15:30
Отпуснаха 2,7 млн. лева за стипендии в 73 училища и 7 млн. лева за бонуси за учители и директори
15:17
Караджов за единния билет: Данните ще показват местоположение, разписание и колко души се превозват
14:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.