Делян Пеевски и съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.
В кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Мирчев причаква Пеевски пред кабинета му. Мирчев бе придружен от от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ.
След кратки реплики от страна на Мирчев ситуацията рязко ескалира.
Мирчев се обърна към Пеевски с думите:
"Що лъжеш, че съм се навеждал? Защо лъжеш?"
Пеевски обаче го подминава и влезе в кабинета си. Това доведе до още по-голямо напрежение. Охраната държеше Мирчев пред вратата на кабинета, докато той викаше:
"Ела тука бе, хората казаха да изчезваш!". От своя страна Пеевски му отвърна:
"С вас няма какво да разговарям! Не на омразата, не на омразата, не на омразата", повтори няколко пъти Пеевски и затръшна вратата пред Мирчев.
Причината за скандала са думи на Пеевски по-рано в кулоарите на парламента:
"Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам".
valen
преди 1 ч. и 8 мин.
Циркаджии! Хвани единия, удари другия. ПП му дадоха властта, сега тръгнали да се правят на добри. Никога ПП-ДБ соросоиди -предатели.
