Стефка Костадинова подаде оставка, за да напусне БОК и да стане кандидат-депутат от ДПС. Оставката и обаче е отхвърлена от Търговския регистър.
Проверка в Агенцията по вписванията сочи, че не са изпълнени ред условия и трябва да бъдат внесени декларация за истинността на заявените обстоятелства, както и документ за това кой да изпълнява правомощията на председател след оставката й.
"Това са отношения, които се развиват между нея и Търговския регистър. Относно кандидатурата й тя е подала необходимите документи, регистрирана е, а отговорността за това дали има такава възможност и дали ще отпадне по несъвместимост е нейна. За нас няма казус", каза говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева на брифинг днес.
ФОКУС припомня, че само преди дни стана ясно, че Костадинова напуска БОК, за да участва в предстоящите парламентарни избори от името на ДПС. Тя ще води листата в Пловдив-град.
