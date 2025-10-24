ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оставиха в ареста Матей, който уби Мартин край Челопеч
Искането за постоянното задържане беше внесено в съда след катастрофата от 18 октомрви на пътя Златица-Челопеч, при която загина 23-годишно момче.
Адвокатът на задържания заяви, че не се противопоставя на постоянното задържане за Матей, но подчерта, че по делото тепърва предстои изясняването на фактите.
Съдът също подчерта, че разследването е на ранен етап и предстои изясняването на важни въпроси - дали двете коли - тази, упралявана от Матей и друга, управлявана от В. П., са се изпреварвали, как точно е настъпил сблъсъкът, каква е била скоростта при удара. По време на делото стана ясно, че обвиняемият има санкции за над 30 нарушения на пътя, което според съда показва, че той създава рискове за останалите участници в движението.
Задържаният Матей Кънчев изрази съгласие да бъде оставен за постоянно в ареста.
В случай на обжалване, делото за налагане на мярката за неотклонение ще се гледа пред Апелативен съд - София.
