Остават "празничните понеделници"!
Автор: Марияна Стойчева 17:38Коментари (0)54
©
Парламентарната комисия по труда и социалната политика не прие предложението за промени и изменения в Кодекса на труда, внесено от депутатът Йордан Иванов (ПП-ДБ) и група народни представители, предаде репортер на "Фокус"

Промените предвиждаха следното: Да отпадне възможността понеделник или вторник да са неприсъствени дни, когато официални празници (с изключение на Великденските) съвпадат със събота или неделя.

''Фокус" припомня, че националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да постигне съгласие да отпаднат неработните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден, както и не постигна съгласие за право на почасов отпуск за водене на дете до детска градина или училище.

Законопроектът срещна несъгласие дори и от съпартийниците на Йордан Иванов. 

От "Продължаваме промяната - Демократична България" също не подкрепяме предложението, защото не поставя баланс между интересите на работниците и работодателите, каза Венко Сабрутев преди дни.

