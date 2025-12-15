DevHubOne е фондация, чиято цел е абсолютно безплатно обучение за деца и ученици в разработка на игри и приложения. Правим различни работилници за ученици в тази насока, и по-важното – осигуряваме среда и място, където децата да се запознават с връстници с общи интереси, като им даваме и възможността това, което правят, след това да бъде показано пред различни индустрии. Това каза в предаването "Метроном“ на Радиоизпълнителният директор и основател на фондацията DevHubOne Васил Анастасов, създател на играта "Аркада с мисия“.Целта на "Аркада с мисия“ е да превърне чрез игра по-целенасочено забавлението в по-голяма заинтересованост от опазването на планетата Земя. С тази цел целият екип, създател на конзолата, продължава да работи по нейното подобряване и развитие. "Това са тези стари аркадни машини, които преди години са били доста популярни, но вече вместо да трябва да плащаме с монети за да играем, трябва да рециклираме пластмасови бутилки или алуминиеви кенчета, за да можем да играем на различни игри,“ обясни гостът и добави, че всяка машина е с екологична тематика и принципът й на действие няма да затрудни никого: "Имаме преси от двете страни на аркадната машина, и под пресите имаме две отделения, които са за метал и за пластмаса. Когато вкараме тази бутилка или пък алуминиево кенче, машината отчита жетон и вече ни дава възможността да си изберем коя игра бихме искали да играем в нея.“Средната възраст на екипа е 30 години, като той се състои от 8 души, всеки от които има своята роля и задача в създаването на "Аркада с мисия“, разказа още Анастасов и сподели, че в момента екипът му работи над създаването на собствени преси за аркадната машина, за да могат да бъдат доста по-безопасни и надеждни машините. Следващото нещо, което планират като подобрение в машината, е разработване на софтуер, което да позволи вкарването на нови игри, създадени от учениците на DevHubOne. "За 2026 година искаме да вкараме и изкуствен интелект, който да разпознава различните бутилки и отпадъци, които се вкарват в тази аркадна машина, за да е доста по-надеждна,“ посочи той.Машините са разположени в различни училища и компании, като се търси финансиране за производството на тези машини, които да бъдат след това инсталирани абсолютно безплатно в различни институции. Целта е да се покаже на учениците, на хората от различни компании, че рециклирането е ключов елемент от опазването на околната среда, посочи още гостът. Събраните отпадъци се предават за рециклиране, като Анастасов сподели, че се надява да създадат в бъдеще собствена работилница за рециклиране на тези отпадъци, "от които вече да правим различни награди, които всъщност нашите машини могат да дават“.