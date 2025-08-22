ЗАРЕЖДАНЕ...
|Още в понеделник: Над 250 стопани ще получат компенсации от 5 442 лв./ха до 6 385 лв./ха заради щети по реколтата
Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед от министъра на земеделието и храните.
Припомняме, че подпомагането се осъществява при интензитет до 80 % от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки:
– за череши до 5 535 лв./ха;
– за вишни до 5 442 лв./ха;
– за кайсии до 6 385 лв./ха;
Съгласно указанията за прилагане на държавната помощ, плащанията могат да бъдат наредени и след крайния срок, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи допълнителни проверки.
ДФЗ положи максимални усилия, въпреки кратките срокове, на 22.08.2025 г. да започне плащането по схемата.
