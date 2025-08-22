Новини
Още в понеделник: Над 250 стопани ще получат компенсации от 5 442 лв./ха до 6 385 лв./ха заради щети по реколтата
Автор: Десислава Томева 20:54
©
Започва поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. Над 3,2 млн. лв. (3 221 309 лв.) ще постъпят в понеделник (25.08.2025г.) по сметките на 254 земеделски стопани. Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди за прилагане на държавната помощ бюджет от 32 млн. лв. Това съобщиха от държавен фонд земеделие, цитирани от "Фокус".

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед от министъра на земеделието и храните.

Припомняме, че подпомагането се осъществява при интензитет до 80 % от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки:

– за череши до 5 535 лв./ха;

– за вишни до 5 442 лв./ха;

– за кайсии до 6 385 лв./ха;

Съгласно указанията за прилагане на държавната помощ, плащанията могат да бъдат наредени и след крайния срок, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи допълнителни проверки.

ДФЗ положи максимални усилия, въпреки кратките срокове, на 22.08.2025 г. да започне плащането по схемата.

