Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Още тази сутрин хората се връщат по домовете си в курорта "Елените"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 07:40Коментари (0)59
©
Продължава разчистването с тежка техника на калта и клоните от улиците в курорта "Елените". След 8:30 ч. тази сутрин достъпът до домовете на хората вече ще бъде възможен.

От 17 ч. вчера до тази сутрин влизането в курорта беше ограничено от съображения за сигурност.

В селището все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност, а екипите работят по възстановяването на инфраструктурата и комуникациите, припомня bTV. Около 200 души бяха евакуирани от домовете си и настанени при свои близки или в хотели.

Училищата в Свети Влас, село Кошарица, Несебър, "Слънчев бряг" и Равда ще останат на онлайн обучение до днес включително. Детските градини вече работят нормално.

В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма.

Още по темата: общо новини по темата: 79
09.10.2025 Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро по-ниски от тези в Св. Влас
08.10.2025 Георги Стефанов за "Елените" и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10.2025 Meteo Bulgaria: Постепенно спиране на валежите
08.10.2025 Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина 
08.10.2025 Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуирани са шестима души
08.10.2025 Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
07:23 / 07.10.2025
Две кюстендилски училища с европейска визия
Две кюстендилски училища с европейска визия
13:20 / 07.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Серия от трусове в Турция
Конфликт Израел-Газа
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: