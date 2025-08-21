ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър били прокъсани?
Специалистът по пещерно спасяване Орлин Атанасов потърси "По света и у нас" и разказа, че още миналата година въжето на парашута, който се скъса, е било разнищено.
Парапланеристът Сотир Лазарков пък предупреди, че подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно - в период между една и три години.
Дългогодишният пещерняк Орлин Атанасов твърди, че негов приятел от Плевен бил миналата година с дъщеря си на същото съоръжение в Несебър. Докато летели, бащата забелязал, че въжетата или лентите били разръфани. Освен това цяла година съоръжението е подлагано на слънце и солена вода.
Според Орлин Атанасов скъсването на лентите и падането на детето означава, че съоръжението от много години не е поддържано.
Пещернякът смята и че карабината, която е използвана, е несигурна. и закупена от "местната железария".
Парапланеристът Сотир Лазарков пък смята, че използваната в Несебър сбруя най-вероятно не е направена със сертифицирани материали - конци, колани и катарами. И обърна внимание на това да се оглежда внимателно сбруята за протрити места, разкъсани шевове или катарама, която е започнала да захабява колана.
И при най-малко съмнение, според Лазарков, собствениците трябва да подменят тази сбруя. Това трябва да става и регулярно в период от една до три години. Цената на подобна подмяна не е твърде висока.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: