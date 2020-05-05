Îùå åäèí ÷îâåê ñ êîðîíàâèðóñ ïî÷èíà ó íàñ

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Ñòàâà âúïðîñ çà 17-ÿ çàðàçåí ñúñ çàáîëÿâàíåòî â îáëàñòòà. Òîé áå ðîäîì îò Ïàâëèêåíè è å ïðèåò â òúðíîâñêàòà áîëíèöà ñ ïåðèòîíèò íà 12 àïðèë. Ñòðàäàë å è îò àðòåðèàëíà õèïåðòîíèÿ, íåèíñóëèíîçàâèñèì äèàáåò è å áèë â ñúñòîÿíèå ñëåä ïðåêàðàí ìîçú÷åí èíñóëò.
Êúì äíåøíà äàòà â ðåãèîíà èìà îáùî 882 êàðàíòèíèðàíè ëèöà, êàòî òåçè ñ èçòåêëî çàäúëæåíèå äà ñòîÿò âêúùè ñà 2434.
Äèàãíîñòèöèðàíè ñ COVID–19 ñà îáùî 23-ìà. ×åòèðèìà îò òÿõ ñà èçëåêóâàíè è ñà ïîä êàðàíòèíà çà 28 äíè. Ïîñòàâåíè ïîä äîìàøíà èçîëàöèÿ çà ñúùèÿ ïåðèîä îò âðåìå ñà äðóãè äåâåòèìà äóøè. Õîñïèòàëèçèðàíèòå ïàöèåíòè ñà îñåì, à ñìúðòíèòå ñëó÷àè – äâà.
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