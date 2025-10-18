Новини
Още два самолета F-16 пристигнаха в България 
Автор: Елиза Дечева 19:19
© МО
Още два самолета F-16 Block 70 кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево днес.

Те бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов, командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на мисията на САЩ в България и личния състав на авиобазата.

"Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ – вече бяха получени първите четири самолета, сега още два и остава до края на тази година да получим последните два, с което ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета. В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане“, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов. Той уточни, че продължава доставката и на допълнително оборудване и консумативи по договора.

Министърът на отбраната подчерта, че се прави всичко възможно за създаване на условия за пълноценната подготовка на пилотите на място в Трета авиобаза. Той припомни, че в началото на мандата му от 49 договора за строителство на инфраструктура в авиобазата само един обект е бил завършен и приет. "Сега имаме приети 17 обекта в рамките на 2024 и 2025 г. и още толкова в процес на приемане. Важно е да се отбележи, че успяхме да ускорим значително изграждането на сградата за монтиране на тренажора, тъй като освен самолети е от изключителна важност да имаме и инсталиран тренажор за подготовката на нашите летци“, заяви министър Запрянов.

Новите два български самолета F-16 Block 70 са бойни (едноместни). Те пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ и предстоят процедурите по техническото и летателното им приемане. До края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем самолета, като шест от тях са вече в нашата страна. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета.


