Още близо 60 детски градини ще получат финансова подкрепа от МОН
Автор: Илиана Пенова 16:09Коментари (0)65
Още 58 детски градини и предучилищни групи в училищата в различни области на страната ще бъдат финансирани по проект "Силен старт“ на МОН, който започна в началото на 2024 г. С включването им образователните институции, които ще получават подкрепа, стават общо 1 550.

В проекта участват градини и училища с предучилищни групи от всички региони, като в Габрово, Кюстендил, Ловеч, Силистра, Търговище, Ямбол активността е 100 %. В рамките на петгодишния му период за образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 140 млн. лв.

"Силен старт“ се финансира по програма "Образование“ и се съфинансира от Европейския социален фонд. Предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.

В рамките на проект "Силен старт“ започва и програма за насърчаване на физическата активност на децата, като дейностите стартират пилотно в 12 детски градини в София. Образователните институции ще си партнират с преподаватели от Националната спортна академия (НСА) и Софийския университет "Св. Климент Охридски“.

На фокус е и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата се включват в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др. Чрез различни инициативи и мероприятия родителите също участват в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция.

