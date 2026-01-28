ЗАРЕЖДАНЕ...
Осеммесечният Даниел Василев се нуждае от спешно специализирано лечение
©
Още през първата седмица след раждането си Даниел претърпява сложна сърдечна операция. След интервенцията детето прекарва продължителен период на апаратна вентилация, а вследствие на усложнения губи сукателния и гълтателния си рефлекс. В този ранен етап се установяват и тежки проблеми със зрението, като Даниел губи зрението си с едното око.
С времето става ясно, че състоянието му изисква продължително и специализирано лечение. След множество прегледи и консултации в България лекарите предупреждават, че без навременно и интензивно лечение рискът от трайни увреждания за цял живот е изключително висок.
Надеждата на семейството е в Schön Klinik Vogtareuth, Германия - една от водещите клиники в Европа, специализирана в детска неврология, епилептология и интензивна невропедиатрична рехабилитация – е разгледала медицинската документация на детето и е изготвила официална оферта за лечение.
Офертата е за 4-седмично болнично лечение, включващо интензивна диагностика, специализирана терапия, рехабилитация и денонощен лекарски и сестрински контрол. Според специалистите именно сега е критичният момент, в който мозъкът на Даниел има най-голям потенциал за възстановяване и развитие.
Поради тежкото му състояние детето не може да бъде транспортирано с пътнически самолет, автомобил или автобус. Необходим е специализиран медицински транспорт – медицински самолет и линейка тип bed-to-bed, осигурени от компанията EMS Air Ambulance.
Общата стойност на лечението и транспортирането възлиза на 127 151 евро, като сумата трябва да бъде заплатена авансово, за да бъде насрочена дата за прием в клиниката. За семейството тази сума е непосилна, а времето е решаващ фактор.
Родителите на Даниел се обръщат към обществеността с молба за подкрепа, за да дадат шанс на детето си да се развива, да се храни самостоятелно и да живее с възможно най-добро качество на живот.
Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение или споделяне на кампанията:
Дарителска платформа:
https://pavelandreev.org/bg/campaign/daniel-se-bori-za-shans-za-palnotsenen-jivot
Банков превод:
Получател: Фондация "Павел Андреев“
IBAN: BG62BUIN95611000742767
BIC: BUINBGSF
Основание: Даниел Василев
Още от категорията
/
Доц. Ангел Кунчев: Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия
11:22
Бизнесдама: Текучество почти нямаме. Продуктът се продава сам, защото е добър и хората го търсят
09:26
Експерт човешки ресурси: Има много повече възможности отпреди няколко години за българите, които са взели решение да търсят реализация у нас
09:01
От утре товарният трафик през пунктовете Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на РСМ ще бъде преустановен изцяло
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.