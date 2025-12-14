Какви са вариантите пред страната след като правителството подаде оставка. Какво ще се случи с така наречената домова книга, какъв би могъл да бъде изборът за служебен премиер на президента Румен Радев?"Изборът на президента за служебен премиер е силно лимитиран след промените в Конституцията от декември 2023 г. Затова той отново трябва да проведе консултации и да се обсъди кой има желанието да приеме тази тегоба по управлението на държавата, от посочените постове в "домовата книга". Потенциално възможна е всяка кандидатура от обособените. Служебното правителство трябва да е политически отдалечено от предишната власт. Не вярвам, че всички ще му откажат и ще се стигне до конституционна криза". Това каза в конституционалистът доц. Христо Орманджиев, предаде NOVA.По думите му според Конституцията президентът не може да бъде ръководител на политическа партия, а само член. "Екзотиката на коментара на Радев е, че ще обяви свой политически проект в най-малко очаквания момент. Явно е, че ще го направи. Ако Радев реши да влезе в нов проект, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд. Той трябва да реши да го освободи, ако се убеди ,че оставката е подадена без натиск. След това функциите му се изпълняват от вицепрезидента. Не вярвам КС да се бави със своето решение, защото трябва да се установи само едно - че оставката е подадена по лична воля на президента, няма нужда от тълкувателно решение, което да изисква повече време'', смята Орманджиев.Според него интересното в ситуацията на политическата сцена е кой ще бъде служебен премиер и ще направи ли партия президентът ако да, кога ще се случи.