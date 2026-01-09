Орка е първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти.Заедно със своя водач Богдан Димитров, едногодишната белгийска овчарка малиноа премина специализиран обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария. Това разказват от ГДБОП.Обучението продължи повече от два месеца, като през този период четириногият служител на ГДБОП усъвършенства уменията си и в откриването на наркотични вещества.Нови способности, международен опит и още една крачка напред в борбата с финансовите престъпления и наркотрафика.