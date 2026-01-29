ЗАРЕЖДАНЕ...
Оранжев код за значителни валежи в Благоевград
Времето в страната ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините и мъгливо. Преди обяд от юг ще завали и до вечерта валежите ще обхванат почти цялата страна, значителни по количества ще са в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще е почти без валежи със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който ще се ориентира от север-североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.
В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Ще духа силен и бурен югозападен вятър, който постепенно ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Ще духа до умерен югозападен вятър, а след обяд ще се ориентира от югоизток и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 10° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
