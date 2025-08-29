Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Оптометристи на среща със здравните власти заради готвени промени в закона и нов медицински стандарт
Автор: Петър Дучев 08:33Коментари (0)177
©
В Министерството на здравеопазването ще се проведе среща между представители на здравните власти и Българския съюз на оптометристите. В контекста на проект на нов медицински стандарт по очни болести, който предизвиква сериозно напрежение в сектора, ще бъдат обсъдени рисковете и последствията за достъпа до базова очна грижа у нас, съобщават от БСО.

Хиляди българи могат да останат без очна помощ – това предупредиха от БСО, според които проектът на стандарта ще отнеме правото на оптометристите да извършват рефракция и да предписват очила – дейности, за които те са висшисти с международно призната квалификация.

Факти, които ще бъдат поставени на дневен ред:

• Над 3 милиона българи носят очила, а в над 1400 от общо 1600 оптики в страната няма очен лекар – там именно оптометристите са основен доставчик на грижа.

• Проектът на новия стандарт предвижда забрана оптометристите да извършват рефракция, което е в противоречие със закона и европейската практика.

• Паралелно с това, държавата финансира обучението по оптометрия, но чрез подзаконови актове на практика забранява на завършилите да упражняват професията си.

• Браншът е в стачна готовност и подготвя национални протести, съдебни жалби и сезиране на европейските институции.

Представители на БСО ще представят официалното си становище, както и конкретни предложения за законодателни и нормативни промени, които да гарантират достъпа до качествена, навременна и законна очна грижа за всички граждани.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
12:27 / 27.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
07:58 / 27.08.2025
МТСП: Лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната
МТСП: Лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната
10:31 / 27.08.2025
Актуални теми
Пожари в Благоевградско
Реформи в БДЖ
Скандали в Народния театър
Водна криза
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: