Оптометристи на среща със здравните власти заради готвени промени в закона и нов медицински стандарт

© В Министерството на здравеопазването ще се проведе среща между представители на здравните власти и Българския съюз на оптометристите. В контекста на проект на нов медицински стандарт по очни болести, който предизвиква сериозно напрежение в сектора, ще бъдат обсъдени рисковете и последствията за достъпа до базова очна грижа у нас, съобщават от БСО.



Хиляди българи могат да останат без очна помощ – това предупредиха от БСО, според които проектът на стандарта ще отнеме правото на оптометристите да извършват рефракция и да предписват очила – дейности, за които те са висшисти с международно призната квалификация.



Факти, които ще бъдат поставени на дневен ред:



• Над 3 милиона българи носят очила, а в над 1400 от общо 1600 оптики в страната няма очен лекар – там именно оптометристите са основен доставчик на грижа.



• Проектът на новия стандарт предвижда забрана оптометристите да извършват рефракция, което е в противоречие със закона и европейската практика.



• Паралелно с това, държавата финансира обучението по оптометрия, но чрез подзаконови актове на практика забранява на завършилите да упражняват професията си.



• Браншът е в стачна готовност и подготвя национални протести, съдебни жалби и сезиране на европейските институции.



Представители на БСО ще представят официалното си становище, както и конкретни предложения за законодателни и нормативни промени, които да гарантират достъпа до качествена, навременна и законна очна грижа за всички граждани.