Оптометриситите излизат на протест?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:33Коментари (0)44
©
Оптометристите се обявиха срещу ограничението да преглеждат и предписват очила. Те обявиха, че са готови на протести.

"В обща конфигурация сме с други специалисти и не ни признават тези умения, които сме получили с дипломите си в България. Образованието ни е изключително фокусирано над определяне на рефракция и изписване на очила. Такъв е моделът и в Европа. Ако бъде по този начин приет медицинският стандарт и ни забранява да практикуваме в болниците, много лесно това ще бъде пренесено към наредбата за оптиките, където определяме диоптри и изписваме очила", заяви председателят на Българския съюз на оптометристите Златина Иванова пред Bulgaria ON AIR.

Златина Иванова е останала неприятно изненадана, че институциите питат оптометристите каква точно е тяхната практика.

Според нея би следвало това да се знае в точност още преди 15 години. 

"Когато правим срещи по институции, включително в МЗ с експертния съвет, ни казват, че не знаят какво учим. Несериозно е това да е фокусът на дебата. Получаваме становище, че експертите нямат представа какво учим. МЗ можеше да върне това становище и да ги накара да се поинтересуват, не да ни карат тепърва да обясняваме. Как да се разберем с тях и защо е необходимо да го правим? Факт е, че тези програми съществуват", каза още Иванова.

Преди две години оптометристите са предложили промяна на наредбата за оптиките и промяна в закона. Потърсили са подкрепа от здравния министър и чакат решение от МЗ за Медицинския стандарт по очни болести.

"Самите офталмолози имат противоречие в собствените си среди, което се отразява върху нас и пациентите. Приложили сме становища от пациентска организация, защото смятаме, че необходимостта от нас е доказана. Успешно сме реализирани, повече от 10 години работим чудесно в екип с офталмолозите", подчерта Иванова.

Председателят на Съюза на оптометристите посочи, че оптометристът е първична очна грижа - той има компетенцията да оцени вашия зрителен статус и да ви изпише очила. Има компетенцията да забележи вероятност за очно заболяване и да ви насочи към офталмолог. 

Оказва се, че много пациенти си купуват очила от хипермаркети, докато ситуацията им не се усложни драстично.

Междувременно оптометристите очакват крайното решение на здравните власти, за да решат дали да протестират.






