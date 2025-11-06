Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно

© Фирмите, които са задължени да осигуряват безплатна храна и напитки на служителите ще трябва да предвидят повече средства за това от следващата година. Промени в Наредба № 11 е определена стойността на безплатната храна и/или добавки към нея и на тонизиращите и ободряващите напитки в лева: не по- малко от 2 лв. на ден за храната и не повече от 1 лв. за тонизиращите и ободряващите напитки.



С оглед въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г. е необходимо стойността и на безплатната храна и/или добавки и на тонизиращите напитки да се превалутират в евро, съответно на 1,02 евро и 0,51 евро. В тази връзка и предвид това, че до момента тези стойности не са променяни е обосновано те да бъдат актуализирани, като се отчетат инфлационните процеси в страната за периода от 2006 г. до момента.



Съгласно изчисления, извършени по методология, базирана на официалния индекс на НСИ за потребителските цени в България, натрупаната инфлация за периода от януари 2006 г. до юни 2024 г. е 103,4 % 1, пише pariteni.bg. Ето защо, с оглед натрупаната инфлация се предлага приблизително двойно увеличение на размера на безплатната храна и/или добавките към нея и на тонизиращите и ободряващите напитки: не по-малко от 2 евро на ден за храната и не повече от 1 евро за тонизиращите и ободряващите напитки.



Предложеният проект води до увеличаване на разходите на работодателите, които имат задължение да осигуряват безплатна храна , вкл. и в публичния сектор. Като разходите за това следва да се предвидят в бюджета на съответните предприятия и организации.



Кой има право на безплатна храна



За специфичен характер на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят:



1. под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;



2. като водолази и работещи в кесони;



3. при среднодневни температури под +10°С и над +30°С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;



4. в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот;



5. в среда на йонизиращи лъчения;



6. под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;



7. в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;



8. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;



9. в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;



10. непосредствено във:



а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;



б) производството на кокс и металургични огнеупори;



в) преработката на концентрати и агломерати от руда;



г) преработка и обогатяване на въглища;



д) производството на оловни акумулатори;



11. в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;



12. в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;



13. в производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;



14. в специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С.



(2) За работи при специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които:



1. са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;



2. работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;



3. работят в производства с непрекъсваем процес на работа;



4. работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.



3. По време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки.