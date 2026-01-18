С предупреждение за опасно ниски температури и жълт предупредителен код ни посрещна неделното утро. В синоптичните станции тази сутрин най-ниска температура е измерена в Разгард. Тя е - 13 градуса. Това съобщиха заот НИМХ.Отново с доста под нулата са осъмнали Шумен и Добрич. Отчетената температура е - 12 градуса.В Силистра живакът е паднал до - 10 , а в Кнежа и в столицата до - 9.Днес от североизток ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще се вплътнява и над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време.