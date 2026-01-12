Днес облачността над страната ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София – около минус 5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000 метра – около минус 13°, съобщиха от НИМХ.Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на севе