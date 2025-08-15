ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители": Шкварек с коментар за жестоката катастрофа в София
По непотвърдена информация Виктор Илиев е младежът, причинил пътният инцидент между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ.
Ето какво още коментира Шкварек:
"21-годишен римлянин, неграмотен, без образование, но със скъпа кола и клипчета с пачки. Купена книжка само преди няколко седмици, но вече натрупал 6 фиша. Кара със 170 км/час в града и буквално полита към автобуса, където убива човек и ранява няколко. Не е бил дрогиран или пиян на момента, не е имало нужда от това. Просто е бил себе си - продукт на провалени родители, провалена общност, провалена държава, провален етнос, провалени институции, провалена култура, провалена среда, създали не просто отпадък, а вредител. Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители. За да отнеме живота на един от все по-малкото нормални, градивни хора в тази страна, докато вредителите, от всички етноси впрочем, се увеличават.
Превръщаме се в гето от клиповете на афроамериканските рапъри."
преди 40 мин.
+2
