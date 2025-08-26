Омбудсманът ще проследи действията за справяне с безводието

© NOVA Държавата вече е предприела редица мерки заради водната криза в Плевен – създаден беше воден борд, кризисен щаб. Ролята на омбудсмана в подобна ситуация е да алармира тези органи, за да предприемат моментни мерки – да се доставят необходимите водни източници на нуждаещите се. Това заяви омбудсманът на Република България Велислава Велчева.



Велчева посочи още, че институцията работи тясно с отговорните органи и народните представители, като може да изпраща и препоръки до тях.



"Подобни действия гарантират резултат в дългосрочен план. Аз обаче лично ще проследя в следващите дни дали има доставена и годна за ползване вода за хората в района", заяви пред NOVA омбудсманът, като допълни, че при получен сигнал от даден потребител, институцията на омбудсмана има право да поиска проверка от съответния отговорен орган.



"Една от функциите на омбудсмана е именно да дава нужната информация на потребителите, за да не бъдат ощетени те. В случая с изравнителните сметки - след 31-и август хората вече нямат право да възразят срещу тях", посочи Велчева и подчерта, че е от изключителна важност потребителите да изискат хартиена фактура от своя топлинен счетоводител, ако такава не им е била издадена.