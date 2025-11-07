Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Омбудсманът сезира Конституционния съд заради изискването на платени глоби при извършване на ГТП
Автор: Емануела Вилизарова 12:19Коментари (0)86
© gtp.bg
Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Според оспорваната норма, технически преглед на моторно превозно средство се извършва само при липса на неплатени глоби на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед.

Според Делчева, тази разпоредба нарушава основни права, гарантирани от Конституцията – правото на труд, правото на собственост и правото на свободно придвижване (чл. 4, ал. 1, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 35, ал. 1 и чл. 48, ал. 1).

Омбудсманът подчертава, че новата мярка е непропорционална и несправедлива, защото блокира възможността гражданите да използват автомобилите си дори когато те са технически изправни. Така законът не защитава обществен интерес, а се превръща в инструмент за натиск, което противоречи на принципите на правовата държава.

"Чрез приетата разпоредба държавата създава изкуствена пречка за упражняване на правото на собственост, без това да е свързано с легитимната цел на института на техническите прегледи“, посочва Делчева в искането си до съда.

Омбудсманът отбелязва, че нормата има и пряко отражение върху правото на труд, особено за хората, чиято професия или ежедневна работа изисква използването на автомобил.

В искането си Делчева напомня, че Конституционният съд вече е постановявал сходни решения – № 3/2021 г. и № 6/2023 г., в които е приел, че заобикалянето на законовия ред за събиране на публични вземания чрез ограничаване на правото на придвижване е противоконституционно.

Според омбудсмана, новата разпоредба наказва гражданите не защото застрашават безопасността на движението, а защото държавата не може ефективно да си събере глобите. Вместо да използва законовите механизми за това, тя прехвърля тежестта върху хората, като ги лишава от възможността да ползват законно автомобилите си – несправедливо, непропорционално и в разрез с принципите на правовата държава.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
51-ото Народно събрание
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: