|Омбудсманът сезира Конституционния съд заради изискването на платени глоби при извършване на ГТП
Според Делчева, тази разпоредба нарушава основни права, гарантирани от Конституцията – правото на труд, правото на собственост и правото на свободно придвижване (чл. 4, ал. 1, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 35, ал. 1 и чл. 48, ал. 1).
Омбудсманът подчертава, че новата мярка е непропорционална и несправедлива, защото блокира възможността гражданите да използват автомобилите си дори когато те са технически изправни. Така законът не защитава обществен интерес, а се превръща в инструмент за натиск, което противоречи на принципите на правовата държава.
"Чрез приетата разпоредба държавата създава изкуствена пречка за упражняване на правото на собственост, без това да е свързано с легитимната цел на института на техническите прегледи“, посочва Делчева в искането си до съда.
Омбудсманът отбелязва, че нормата има и пряко отражение върху правото на труд, особено за хората, чиято професия или ежедневна работа изисква използването на автомобил.
В искането си Делчева напомня, че Конституционният съд вече е постановявал сходни решения – № 3/2021 г. и № 6/2023 г., в които е приел, че заобикалянето на законовия ред за събиране на публични вземания чрез ограничаване на правото на придвижване е противоконституционно.
Според омбудсмана, новата разпоредба наказва гражданите не защото застрашават безопасността на движението, а защото държавата не може ефективно да си събере глобите. Вместо да използва законовите механизми за това, тя прехвърля тежестта върху хората, като ги лишава от възможността да ползват законно автомобилите си – несправедливо, непропорционално и в разрез с принципите на правовата държава.
