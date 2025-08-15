ЗАРЕЖДАНЕ...
|Омбудсманът настоява за вода за всички
"До омбудсмана постъпиха жалби от жители на гр. Плевен относно спряно водоснабдяване на 12, 13 и 14 август 2025 г., в продължение на повече от 12 часа за денонощие. Гражданите твърдят, че не се спазва обявения режим на водата със Заповед № РД -10-1278/07.08.2025 г. на кмета на общината, както и че не им е била осигурена питейна вода, включително с водоноски, съгласно чл. 41, ал. 6 от Наредба № 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи ВиК операторите (Наредба № 4). Изразяват дълбоко възмущение, че за поредна година проблемите с водоснабдяването в града се повтарят“, пише омбудсманът.
Делчева обръща внимание на факта, че ВиК Плевен и Общината имат задължението да осигуряват съвместно питейна вода за населението, когато е нарушено водоснабдяването, независимо от причините, които са го предизвикали. Подчертава, че това е гаранция за правото на хората на достъп до вода за питейно-битови нужди, което е основна жизнена потребност.
"Буди тревога фактът, че няма предвидени правила в Наредба № 4 за осъществяване на контрол по спазване на това изискване, нито налагането на санкции при неизпълнение. В тази връзка искам да подчертая, че до омбудсмана периодично постъпват жалби от страната, в които се твърди за неизпълнение на това задължение от страна на ВиК оператори и общински администрации, като има случаи, в които те прехвърлят отговорността си“, подчертава общественият защитник Велислава Делчева
Тя акцентира и върху данните, че водната криза в страната с всяка седмица се задълбочава, а броят на засегнатите потребители се увеличава. Видно от публично обявената информация на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за населените места с нарушено водоснабдяване към 11 август 2025 г., според която засегнатото население е 243 181 души.
"С оглед на изложеното и на основание Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с настоятелна препоръка да предприемете спешни мерки за осигуряване
на питейна вода за населението в гр. Плевен, включително да дадете писмени указания и на всички останали ВиК оператори и общини по прилагането на чл. 41, ал. 6 от Наредба № 4. Смятам за крайно наложително да обявите план за справяне с водната криза в Плевен, в който да се предвидят спешни и дългосрочни мерки за разрешаването й, с посочване на конкретни срокове“, заключва омбудсманът.
