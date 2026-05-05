Над 5000 жалби са постъпили в институцията от началото на годината – почти три пъти повече спрямо предходни години. Това каза омбудсманът Велислава Делчева пред bTV.
По думите ѝ хората се оплакват най-често от високи сметки за ток, вода и парно, както и от рязко поскъпване на стоки и услуги.
Въпреки сигналите, в малка част от случаите се доказват нарушения. "Органите трудно се справят с проблема. Нужни са и законодателни промени“, заяви Делчева.
След намесата на омбудсмана над 6000 българи са получили компенсации заради аварии през зимата. Въпреки това остава проблемът с т.нар. формула за сградна инсталация.
Влеислава Делчева ще участва в среща с институции заради скока в цените на застраховките за мотористи. Според нея няма ясно обяснение защо това се случва, но трябва да се настоява за прозрачност.
Измама с автомобили
Нова схема за измами с употребявани автомобили, внасяни от чужбина, набира скорост у нас. По данни на институцията над 100 автомобила вече са иззети, след като се оказало, че са обявени за издирване в други европейски държави.
ФОКУС припомня, че омбудсманът алармира за това още в края на миналата седмица. Тя се обърна към служебния вътрешен министър Емил Дечев с искане за информация относно предприетите мерки за ограничаване на практиката. Към момента няма официален отговор.
Въпросните първоначално са взети на лизинг, кредит или под наем в чужбина – най-често в Германия, Нидерландия, по-малко от Италия. Те попадат в България чрез търговци, а след това се продават на крайни купувачи, които не подозират за проблема.
"След като колата бъде продадена, плащанията по лизинга спират. Малко по-късно тя се обявява за открадната и новият собственик разбира, че кара издирван автомобил“, обясни омбудсманът.
В много случаи измамените плащат част от сумата по банков път, а останалата – в брой, което затруднява възстановяването на парите. "Изключително важно е да има писмен договор с реалната сума. Само така хората могат да търсят правата си по съдебен ред“, подчерта Делчева.
Съвети към купувачите
Омбудсманът изтъкна, че е важно хората да избират само проверени търговци, да избягват подозрително ниски цени, както и да правят предварителни проверки, включително в КАТ.
Също така наблегна и на това, че не бива да се плащат големи суми в брой.
"Червената лампичка трябва да светне, когато цената е прекалено ниска“, предупреди Делчева.
