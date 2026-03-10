ЗАРЕЖДАНЕ...
Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете, нужни са гаранции за реален достъп до образование
©
За проблеми с индивидуалните планове на обучение свидетелстват редица жалби до омбудсмана през годините, което е причина общественият защитник Велислава Делчева да подкрепи със становище проекта за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. на МОН за учебния план. С предложените промени се въвежда минимална рамка за учебния хорариум на учениците със СОП и ограничават възможността за произволно намаляване на учебните часове.
Велислава Делчева подчертава, че отделя особено внимание на защитата на правата на децата със специални образователни потребности, децата с увреждания, децата от ромски произход, както и на децата бежанци и търсещи закрила. Именно тези групи най-често са изложени на риск от незадоволителни образователни резултати, ранно отпадане от образователната система и ограничени възможности за образователна интеграция.
Омбудсманът припомня, че още през 2024 г. е отправила препоръка до министъра на образованието и науката за предприемане на спешни действия за гарантиране на реалното изпълнение на индивидуалните учебни планове. Проверки на институцията показват, че действащата нормативна уредба допуска както изключване на цели учебни предмети, така и значително редуциране на учебното време.
Според омбудсмана предложените изменения са важна и очаквана стъпка към по-добра защита на правото на образование на учениците със специални образователни потребности. С въвеждането на нова алинея в чл. 21 ще се ограничи възможността за "самоволно и субективно“ намаляване на часовете, като се гарантира минимален учебен хорариум.
Промените предвиждат и по-строги условия за изключване на учебни предмети от индивидуалния учебен план, ще се изискват медицински документ, мотивирана препоръка на екипа за подкрепа за личностно развитие и информирано съгласие на родителя. По този начин ще се осигури по-голяма прозрачност и участие на родителите в процеса на индивидуалното образователно планиране.
В становището си омбудсманът предлага и допълнителни мерки - специализирани обучения за учители за изготвяне на адаптирани учебни програми, методически указания към директорите и системен мониторинг върху прилагането на новите изисквания.
Още от категорията
/
Доц. Ножаров прогнозира цената на петрола според продължителността на конфликта в Близкия изток – три сценария
11:31
Програма "Еразъм+" свързва българските общности зад граница чрез международно обучение за приобщаване в София
09:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.