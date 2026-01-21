ЗАРЕЖДАНЕ...
Окръжният съд в Плевен ще проведе поредно съдебно заседание по делото "Сияна"
Заседанието е насрочено за 10:00 ч.
"Очаквам ви пред Окръжен съд – Плевен. В името на Сияна и на всички жертви на пътя това безумие трябва да спре“, написа във Facebook вчера бащата на детето Николай Попов.
Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке на 31 март 2025 г. навлиза в насрещната лента и удря лекия автомобил, в който е било и детето. Катастрофата стана на участък от пътя Бяла – Ботевград.
Според обвинението инцидентът е станал при усложнени пътни условия – дъжд, мокра, неравна настилка и при завой, и при скорост от 83 км/ч при разрешени 70 км/ч.
