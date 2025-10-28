ЗАРЕЖДАНЕ...
|Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев заяви: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие, припомня NOVA.
Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър "София" Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.
В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.
"Фокус" забеляза, че ако останалите от "групата" криеха лицата си, то Хасърджиев се опитваше по всякакъв начин да отговори на журналистите. Получи се комична ситуация, в която конвоят го дърпаше напред, а докторът подскачаше и въртеше глава, твърдо решен да докаже невинност още в кулоарите на съда.
