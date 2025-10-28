Новини
Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев заяви: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:50Коментари (1)120
"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият. 

Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие, припомня NOVA. 

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър "София" Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация. Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.

"Фокус" забеляза, че ако останалите от "групата" криеха лицата си, то Хасърджиев се опитваше по всякакъв начин да отговори на журналистите. Получи се комична ситуация, в която конвоят го дърпаше напред, а докторът подскачаше и въртеше глава, твърдо решен да докаже невинност още в кулоарите на съда.

Не го е докосвал с пръст, само с член!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
