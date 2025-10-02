Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Окончателно: Шефът на ДАНС ще се избира от парламента
Автор: Елиза Дечева 20:33Коментари (0)38
© Булфото
Депутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председател на ДАНС.

До идеята се стигна, след като президентът Румен Радев отказа да назначи настоящия временен шеф на ДАНС Деньо Денев за титуляр. Той го определи за неподходящ и политически зависим. 

Другите два законопроекта - Държавна агенция "Технически операции", както и Закона за Държавна агенция "Разузнаване" - бяха приети на първо четене. 

"Фокус" припомня, че по-рано през деня Бойко Борисов каза:

"Ще препоръчам депутатите от ГЕРБ да подкрепят законопроекта за назначаване на шефове на спецслужбите. Службите трябва да работят". 

Лидерът на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че в момента "президентът си прави партия", а президентът Радев пък му отговори:

"Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам до край, докато съм президент. Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира".

Още по темата: общо новини по темата: 94
02.10.2025 Филип Гунев: Управляващите искат да бетонират свое присъствие в службите, докато са на власт
02.10.2025 Румен Радев: Службите ще бъдат употребени за политическите цели на управляващите
02.10.2025 Депутатите ще обсъдят промените при назначаване на ръководители на службите
12.09.2025 Александър Колячев временно оглавява КЗП 
12.09.2025 Премиерът за шефа на ДАНС: Още очакваме президента
10.09.2025 Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
12:44 / 30.09.2025
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:49 / 30.09.2025
Благоевград ще ги приветства: Утрешният ден ще бъде празник за всички новоприети студенти в ЮЗУ и Американския университет
Благоевград ще ги приветства: Утрешният ден ще бъде празник за всички новоприети студенти в ЮЗУ и Американския университет
18:20 / 30.09.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Приеха промените в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград
Приеха промените в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград
16:48 / 30.09.2025
Актуални теми
Попълване на регулатори
Зима 2025/2026 г.
Енергийна криза
България и Войната в Украйна
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: