Окончателно: Приеха промените в закона за продажбата на "Лукойл"
Автор: Вилислава Ветренска 11:58Коментари (0)67
Народните представители приеха окончателно на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на "Лукойл". Това се случи със 119 гласа "за". Вносители са Делян Добрев, Станислав Анастасов, Павела Митова и Иван Ибришимов. 

Припомняме, че в началото на месеца депутатите приеха на първо четене продажбата на активи на руската компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на ДАНС. 

Какво предвижда законопроектът

ДАНС да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди извършване на разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България“ ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им. Те трябва да са регистрирани на територията на България или в трета държава, собственост на "Лукойл“ ОАО, Русия или свързани с него лица. Също и преди извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Припомняме, че САЩ и Великобритания наложиха санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
