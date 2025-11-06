Новини
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
Автор: Десислава Томева 16:47Коментари (0)138
© Фокус
Народното събрание прие на второ гласуване промени в Закона за електронните съобщения, които дават реална защита на потребителите срещу едностранни промени на цените от мобилните оператори. Председателят на парламентарната комисия по транспорт и съобщения и зам.-председател на ПГ на БСП - ОЛ Кирил Добрев подчерта, че това е важна крачка напред в защита на всеки човек, който ползва телекомуникационни услуги.

"В продължение на години гражданите получаваха SMS-и за увеличение на месечните си такси, без реална възможност да се откажат, защото ги заплашваха неустойки. Това не е справедливо. Сега парламентът казва ясно – договорът трябва да е взаимно уважение, а не капан“, заяви Добрев.

С приетите промени, ако оператор промени цената, потребителят ще има право да прекрати договора си без санкции. Така се гарантира повече прозрачност, равнопоставеност и реална конкуренция на пазара. "Това решение не е насочено срещу компаниите, а е в полза на честните отношения между тях и клиентите им. Свободната конкуренция означава избор – всеки човек да може да реши сам какво е най-доброто за него“, каза още Кирил Добрев.

"С този закон поставяме началото на по-здравословна среда в сектора, където доверието между компании и клиенти ще бъде водещо. Това е пример как парламентът може да се обединява по теми, които касаят всеки български гражданин.“, допълни Добрев.

Още по темата:
11.06.2025 Moбилнитe oпepaтopи в Бългapия нямa дa пpoмeнят цeнитe в пpoдължeниe нa eднa гoдинa
20.05.2025 Ще пренасяме по-лесно телефонните си номера между мобилните операторите, решиха депутати в комисия
05.05.2025 Шефката на КЗП: ВАС с поредно решение в защита на хората, ползващи мобилни услуги
21.03.2025 КЗП обвини Йеттел в непрофесионализъм и предоставяне на подвеждаща
информация
20.03.2025 ВАС отмени като неправилно определение на АССГ за увеличението на цените на "Йеттел България"
14.03.2025 Шефката на КЗП Мария Филипова: Това касае всички българи, които са заинтересовани от развитието на казуса с "Виваком" и промяната в договорите
