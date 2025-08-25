Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Около 70 000 души, нуждаещи се от подкрепа, ще получават безплатен топъл обяд и след 30 септември
Автор: Цвети Христова 13:48Коментари (0)40
©
Удължава се подкрепата с топъл обяд по Програма "Храни и основно материално подпомагане“ съобщиха на сайта си от Агенцията за социално подпомагане.

Около 70 000 души, нуждаещи се от подкрепа, ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември 2025 г.

След осигурено финансиране по Програма "Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс подкрепата ще бъде удължена до 31 януари 2026 г. По този начин се гарантира  непрекъсваемост на подкрепата през най-тежките зимни месеци. 

Финансирането е осигурено от бюджета на  Програма "Храни и основно материално подпомагане“ и стана възможно благодарение на добрата комуникация и бързата реакция на всички общини и НСОРБ за отчитане на натрупаните икономии, както и с насочени средствата за гъвкавост, освободени от Европейската комисия в рамките на междинния преглед на Програмата.

Изменените Условията за кандидатстване по Процедура BG05SFPR003-1.001 "Топъл обяд“ са публикувани на електронната страница на Програмата - https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/topul-obyad/.

Поради големия интерес към помощта с топъл обяд и изчерпване на финансовия ресурс по Програмата, продължават усилията за привличане на допълнителни средства за удължаване на мярката и след 31 януари 2026 г.

Още по темата: общо новини по темата: 917
28.05.2025 »
13.04.2025 »
10.04.2025 »
10.04.2025 »
10.04.2025 »
09.04.2025 »
предишна страница [ 1/153 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:06 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
10:34 / 23.08.2025
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
14:16 / 23.08.2025
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
20:16 / 23.08.2025
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
22:53 / 23.08.2025
Актуални теми
Зима 2024/2025 г.
Лято 2025
Винетки 2025
Кандидатстудентска кампания 2025/2026 г.
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: