Окочателно: Добрите новини за амортизиране на електрическите автомобили е в сила
Една от основните промени, която бе одобрена, е освобождаването на доходите на вероизповеданията от наем на недвижимо имущество от данъчно облагане. Това ще важи за вероизповедания, регистрирани по Закона за вероизповеданията в България. За да се възползват от облекчението, те трябва да отговарят на няколко условия: да получават държавна субсидия за съответната година и приходите от наема да се използват за религиозната, социалната, образователната и здравната им дейност. Освен това, недвижимото имущество не трябва да се използва със стопанска цел, несвързана с тези дейности.
Другото нововъведение в закона касае по-благоприятния режим за амортизиране на електрически автомобили. Съгласно промените, за електрически автомобили, придобити след 1 януари 2026 г., годишната данъчна амортизационна норма може да достигне до 50%. Това е част от усилията на правителството да стимулира устойчивия транспорт и намаляването на въглеродните емисии в страната.
В допълнение, народните представители одобриха данъчни облекчения за научноизследователска и развойна дейност. Вече ще бъде възможно на данъчно задължените лица да се признаят допълнителни 25% разходи за данъчни цели, когато разходите са свързани с развойна дейност и създаване на дълготрайни нематериални активи.
Тези промени са част от усилията на България да обнови данъчната си система и да стимулира развитието на нови технологии и устойчиви бизнес практики. Законопроектът предстои да влезе в сила от 1 януари 2026 година и се очаква да има значително влияние върху корпоративния сектор и вероизповеданията в страната.
Още по темата
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
13:09
След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
11.03
Калин Стоянов: Г-н "Бях точен с парите" - Иван Демерджиев както винаги не пропусна да вметне нещо по мой адрес
07.03
Лидерът на ГЕРБ: Вместо да благодарят, че им подкрепихме удължителния бюджет, те правят безумни изказвания
14:20
Здравният министър: Положението при базите за медицински хеликоптери е притеснително, създава риск за целия проект
12:15
Бившият директор на Агенцията за хора с увреждания: На първо място е необходимо да бъде създаден класификатор на функционалностите на хората с увреждания
09:38
Иван Хиновски: "Лукойл Нефтохим" е монопол, а 90% от резервите се съхраняват от същия производител
09:16
Александър Колячев: До 25 хил. евро глоби за нарушения при проверките на високите сметки за ток ще плащат електроснабдителните дружества
09:16
