|Ограничено е движението в двете посоки по АМ "Хемус" за камиони над 12 тона
Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства през прохода "Петрохан“ - път II-81, за премахване на паднали дървета и клони и снегопочистване. От тежкия сняг са потрошени клони и дървета.
В момента на терен работят екипи на пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление – Монтана. Настилката се обработва от 9 машини. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин.
За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска.
Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.
АПИ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми.
