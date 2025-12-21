ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограничено е движението на тирове над 12 т през ГКПП "Илинден - Ексохи"
©
"Настоявам, че сме отворени за диалог, но не и за неразумните", каза премиерът Кириакос Мицотакис в публикация в социалните мрежи.
"От 27-те искания, подадени от фермерите, 16 вече са изпълнени или се разглеждат положително, четири са в процес на преглед или обсъждане с цел намиране на решения, а само седем не могат да бъдат решени, или защото противоречат на основните европейски правила и Общата земеделска политика на ЕС, или защото са финансово невъзможни", обясни той, цитиран от ekathimerini.
Още по темата
/
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
14.12
Йордан Арабаджиев за блокадата на българо-гръцката граница: Транспортният бизнес понася загуби
13.12
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
12.12
Гръцките фермери продължават да протестират, полицията блокира движението им към пристанището в Патра
10.12
Още от категорията
/
Българка за увеличените данъци: Плащам 90 лв. сега за 32 м/кв., след Нова година ще стане 160 лева. Ще ме принудят да си продам имота!
14:49
Етнолог за днешния ден: Хората, които не знаят до каква степен са късметлии, май по-добре да си стоят по домовете си през целия ден
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.