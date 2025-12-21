Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ограничено е движението на тирове над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден - Ексохи". Причината е протестът на гръцките фермери. 

"Настоявам, че сме отворени за диалог, но не и за неразумните", каза премиерът Кириакос Мицотакис в публикация в социалните мрежи.

"От 27-те искания, подадени от фермерите, 16 вече са изпълнени или се разглеждат положително, четири са в процес на преглед или обсъждане с цел намиране на решения, а само седем не могат да бъдат решени, или защото противоречат на основните европейски правила и Общата земеделска политика на ЕС, или защото са финансово невъзможни", обясни той, цитиран от ekathimerini. 